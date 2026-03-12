Taurianova, risultati importanti contro criminalità e droga: plauso al commissario Massimo Trimboli

Parole di apprezzamento e riconoscimento per il lavoro svolto dal commissariato della Polizia di Stato guidato dal dottor Massimo Trimboli. A pochi mesi dal suo insediamento alla guida del commissariato di Taurianova, infatti, sono già numerosi i risultati ottenuti sul fronte della sicurezza e della lotta alla criminalità.

Diversi gli interventi di polizia giudiziaria che hanno portato alla risoluzione di casi anche complessi. Tra questi, l’operazione che ha consentito di individuare e assicurare alla giustizia una banda di criminali provenienti da Napoli, responsabili di una serie di furti nelle abitazioni della zona. I malviventi, arrivati in trasferta nel territorio della Piana, avevano messo a segno diversi colpi prima di essere fermati grazie alle indagini della Polizia.

Importanti risultati anche nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le recenti operazioni che hanno portato ad arresti per traffico e spaccio di cocaina e marijuana dimostrano l’efficacia del lavoro investigativo portato avanti dagli agenti.

Un’attività che assume un valore ancora maggiore se si considera la situazione in cui opera il commissariato di Taurianova, struttura che da anni deve fare i conti con carenze e difficoltà organizzative. Nonostante ciò, la squadra guidata dal commissario Trimboli è riuscita a mettere a segno interventi significativi contro la criminalità, affrontando anche fenomeni particolarmente allarmanti come i furti e le truffe ai danni degli anziani.

Il risultato è il frutto di un lavoro di squadra che vede impegnati quotidianamente gli uomini e le donne della Polizia di Stato, capaci di dimostrare professionalità, attenzione verso il territorio e vicinanza alle fasce più deboli della popolazione.

Alla luce di questi risultati, non manca il ringraziamento della cittadinanza e anche della redazione di Approdo, con l’auspicio che il lavoro del commissariato possa proseguire su questa strada, continuando ad assicurare alla giustizia chi si rende responsabile di reati e a garantire maggiore sicurezza alla comunità.