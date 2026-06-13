Forte scossa di terremoto in Calabria di magnitudo 4.7 con epicentro in mare

Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato nel Mar Ionio intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214km. Secondo l’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno per il momento notizie di danni nei Comuni costieri vicini all’epicentro. Non si registrano al momento segnalazioni di danni a persone o cose.