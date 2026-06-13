Controlli nelle strutture balneari, tre titolari denunciati a Ricadi

Nella giornata del 10 giugno 2026, a Ricadi, in località Grotticelle, i Carabinieri della Stazione di Spilinga, supportati da personale della Capitaneria di Porto di Tropea e della Polizia Locale di Ricadi, hanno eseguito una serie di controlli presso alcune strutture balneari presenti sul litorale.

Nel corso dei controlli, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia tre titolari di strutture turistico-balneari, ritenuti responsabili, allo stato degli accertamenti, di occupazione abusiva di aree del demanio marittimo. Nel medesimo contesto operativo è stato eseguito il sequestro di attrezzature balneari di vario genere.

L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati alla tutela del demanio marittimo e alla verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’utilizzo delle aree costiere e delle relative concessioni.

Si precisa che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Giova precisare che quello in argomento è un settore di rilevante interesse operativo per l’Arma dei Carabinieri, atteso che spesso è punto di incrocio di più materie che rientrano nella propria competenza quali la tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché quella dell’antisofisticazione alimentare.

Non può non considerarsi, poi, che il settore balneare – come peraltro documentato da più attività investigative – risulta di precipuo interesse delle consorterie mafiose che spesso, anche per interposta persona, in violazione della normativa di cui al Codice delle leggi antimafia, acquisiscono la gestione di beni pubblici, lucrandovi.

Anche in questa direzione si sta muovendo l’Arma dei Carabinieri di Vibo Valentia che da qualche mese ha avviato la ricognizione dei titoli concessori e del relativo iter, affiancando alle iniziative di carattere propriamente penale anche quelle afferenti al fronte della prevenzione amministrativa, con segnalazioni dirette alla Prefettura.