A Taurianova, il nuovo corso, del Partito Democratico da indicazioni di voto per NO al referendum sulla giustizia

Il pd prova a riorganizzarsi e a rilanciare la propria iniziativa politica sul territorio. Nei giorni scorsi si è svolta un’assemblea pubblica promossa dal gruppo dirigente locale nell’ambito dell’iniziativa, un momento di confronto che ha messo al centro due temi: il rafforzamento dell’organizzazione del partito e le indicazioni di voto in vista del referendum sulla giustizia.

All’incontro hanno partecipato diversi esponenti del PD e rappresentanti delle istituzioni. Presenti il segretario provinciale Giuseppe Panetta, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Giuseppe Ranuccio e il segretario cittadino Enzo Borgese, che hanno ribadito la volontà di riportare il partito al centro del dibattito politico locale, rafforzando il rapporto con iscritti, amministratori e cittadini.

All’assemblea hanno preso parte anche esponenti del mondo della giustizia. Tra questi il pubblico ministero Santo Melidona, attualmente in servizio presso il tribunale di Palmi, nella funzione di Procuratore aggiunto, il magistrato Ilario Nasso, consigliere della Corte d’Appello, che hanno offerto un contributo tecnico sul tema della riforma della giustizia e sul significato dei quesiti referendari.

Di rilievo anche la presenza del segretario regionale del PD e senatore Nicola Irto, mentre da Roma è intervenuto in collegamento il parlamentare Francesco Boccia. Nel corso degli interventi è stata ribadita la posizione del Partito Democratico sui referendum sulla giustizia, nel votare No, al referendum con l’obiettivo di fornire agli elettori strumenti di informazione e di orientamento in vista del voto.

L’iniziativa ha rappresentato anche un momento politico significativo per il territorio di Taurianova: un segnale di riorganizzazione e di rilancio dell’attività del PD locale, che punta a tornare protagonista nel dibattito pubblico, affrontando temi cruciali come la giustizia, i diritti e il rapporto tra politica e istituzioni.