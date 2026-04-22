Taurianova al voto: la sfida di diventare davvero una comunità

Di Antonino Napoli

Tra breve Taurianova tornerà alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Le liste dei candidati sono ormai definite e tre dei quattro aspiranti alla guida della città hanno già presentato programmi e visioni. Ma, al di là del risultato elettorale, la vera questione resta una sola: quale futuro vogliamo costruire per Taurianova?

È difficile negare che la città attraversi una fase di regressione, tanto sul piano economico quanto su quello sociale. Il calo demografico, il progressivo spoglio degli uffici pubblici e il trasferimento dei servizi verso altri centri oltre alla crescente emigrazione – soprattutto giovanile – sono segnali evidenti di una comunità che fatica a trattenere energie e competenze. Alla base vi è, in larga parte, la scarsità di opportunità lavorative, spesso legata a problemi strutturali e endemici che negli anni non sono stati affrontati con la necessaria determinazione.

In questo scenario, il prossimo sindaco sarà chiamato a un compito che va ben oltre la gestione amministrativa. Dovrà essere il sindaco di tutti. Non è una formula retorica, ma una necessità concreta. Governare una città come Taurianova significa superare divisioni, abbandonare logiche di appartenenza e costruire un clima di fiducia e collaborazione. Significa comprendere che la crescita di uno non è mai un fatto isolato, ma rappresenta una risorsa per l’intera collettività. In altre parole, il successo di uno diventa opportunità per molti.

Per questo motivo, ogni iniziativa economica e culturale deve essere sostenuta e incentivata. I nostri cittadini non possono essere lasciati soli ma hanno bisogno di un’amministrazione capace di ascoltare, rappresentare e promuovere le loro istanze. Un’amministrazione che sappia fare rete, valorizzare le eccellenze locali e creare occasioni concrete di visibilità e sviluppo.

Rilanciare Taurianova significa anche guardare oltre l’ordinario. Non basta amministrare, bisogna avere il coraggio di immaginare, progettare, innovare. Servono idee ambiziose, progetti seri e una visione di lungo periodo che punti al rilancio economico e sociale della città.

In questo percorso, sarà essenziale superare anche gli ostacoli rappresentati dalle appartenenze politiche. Riparare una buca non è di destra o di sinistra. Garantire servizi efficienti, curare il decoro urbano, sostenere lo sviluppo economico e pensare al bene dei cittadini non sono azioni “di parte” ma sono il compito autentico di ogni amministratore e il diritto di chi vive la città. Quando si governa una città, l’unica appartenenza che conta è quella alla comunità.

Allo stesso tempo, è necessario un cambio di mentalità. Le dinamiche di invidia, le piccole ritorsioni, le divisioni sterili non possono trovare spazio nel nuovo corso amministrativo. Una comunità cresce solo se è capace di riconoscere il valore del merito e di sostenere chi contribuisce al bene comune, indipendentemente dalle appartenenze.

Un’attenzione particolare dovrà essere riservata ai giovani, che hanno bisogno di luoghi di incontro, spazi di espressione e opportunità per costruire il proprio futuro senza essere costretti a partire. Così come sarà fondamentale restituire bellezza e accoglienza agli spazi urbani, a partire dal “salotto” della città, che deve tornare a essere un luogo vivo, attrattivo e rappresentativo dell’identità collettiva.

Taurianova ha davanti a sé una sfida decisiva. Le elezioni rappresentano un passaggio importante, ma non sufficiente. Ciò che servirà davvero sarà un impegno condiviso, una visione inclusiva e la capacità di lavorare insieme per trasformare le difficoltà in opportunità.

Quando l’interesse collettivo prevale sulle ambizioni individuali, una comunità ritrova forza, visione e credibilità.