Deflagrazione di una caldaia a Lamezia in un’abitazione, lievi lesioni per un minore

In data odierna, alle ore 10:54 circa, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme – è intervenuta in via Salvatore Miceli, nel Comune di Lamezia Terme (CZ), a seguito di una deflagrazione che ha interessato una caldaia installata sul balcone di un appartamento posto al primo piano di un fabbricato civile articolato su quattro livelli fuori terra.

All’atto dell’arrivo sul posto, risultavano già presenti personale della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri di Lamezia Terme e operatori del servizio sanitario 118, questi ultimi intenti a prestare le prime cure a un minore occupante l’abitazione, il quale riportava lievi lesioni.

Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alle operazioni di spegnimento e alla successiva messa in sicurezza dei luoghi. In via precauzionale, è stata disposta l’interdizione all’uso della stanza adiacente e del balcone su cui era installato l’impianto termico interessato dall’evento.

L’evento non ha determinato compromissioni agli elementi strutturali portanti dell’edificio, pur avendo causato il distacco di porzioni di muratura relativa alla tamponatura esterna.

Sono in corso gli accertamenti finalizzati alla determinazione delle cause della deflagrazione.