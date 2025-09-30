Presentato a Palmi il romanzo “Amore in Transito” di Carmelo Maria Gazzana

Presentato domenica 28 settembre 2025, presso lo Studio di Psicologia e Psicologia Applicata Arcoiris, Palmi (RC), il romanzo Amore in Transito.

L’evento è stato brillantemente introdotto e moderato dall’avvocato Michele Salvatore Albanese, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Virtus. Dopo un breve discorso di accoglienza, ha preso la parola Amalia Papasidero, editor, che ha illustrato la trama del romanzo e ne ha approfondito alcune delle principali tematiche. La serata è stata arricchita dalle letture di alcuni estratti da parte di Mara Ferraro accompagnate dalle suggestive musiche di Emanuele Alvaro. Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento della dott.ssa Raffaela Condello, che ha elogiato il romanzo con una dettagliata analisi psicologica dei protagonisti, sottolineando la profondità introspettiva e la capacità dell’autore di restituire l’interiorità dei personaggi. La dottoressa ha inoltre dedicato un passaggio alla copertina del libro, evidenziandone i molteplici significati simbolici.

La serata è poi proseguita con un dialogo a più voci tra Carmelo Maria Gazzana, Amalia Papasidero e Michele Salvatore Albanese. Il pubblico, numeroso e attento, ha seguito con partecipazione ed emozione, applaudendo a più riprese gli interventi e le riflessioni proposte.

L’incontro si è concluso con un gesto di gratitudine dell’autore, che ha donato un omaggio floreale ad Amalia Papasidero, Mara Ferraro e Raffaela Condello, sigillando così una serata intensa, ricca di cultura, emozione e condivisione.





