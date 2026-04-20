Cittanovese, la storia non si cancella. Dalla I° categoria alla Serie D, un sogno che aveva affascinato tutti! VIDEO PARTITA CON IL BARI

Ci sono storie che il tempo non può cancellare. Storie che restano scolpite nella memoria di una comunità.

Quella della Cittanovese è una favola vera: un viaggio straordinario, dalla Prima Categoria fino alla Serie D. Un’ascesa incredibile, capace di accendere l’orgoglio di un intero territorio.

È la storia di una squadra nata tra sacrifici e passione, costruita giorno dopo giorno grazie alla determinazione di imprenditori coraggiosi, guidati da Francesco D’Agostino.

Una squadra che ha portato Cittanova dove non era mai arrivata prima. Un traguardo storico, forse irripetibile.

E ancora oggi, nella Piana di Gioia Tauro, il ricordo di quei giorni vive negli occhi di chi ha sognato insieme a quei colori.

E poi ci sono le immagini. Quelle che non hanno bisogno di parole.

Cittanovese-Bari: una sfida che sembrava impossibile, una di quelle partite destinate a restare nella storia.

Da una parte il colosso, dall’altra un gruppo di uomini uniti da qualcosa di più grande del calcio.

E in mezzo, novanta minuti di cuore, coraggio e orgoglio.

La vittoria degli amaranto, guidati da mister Zito, non fu solo un risultato: fu un simbolo.

Il simbolo di un sogno diventato realtà.

La redazione di Approdo

CITTANOVESE – BARI: UN’IMPRESA SPORTIVA INDIMENTICABILE CHE E’ GIÀ DIVENTATA STORIA

Il 20 gennaio 2019 è una data storica per il calcio giallorosso e per gli almanacchi della Serie D. Una vera e propria giornata di festa nel segno dello sport. Sul terreno dello stadio “Morreale – Proto” di Cittanova si gioca la sfida tra la Cittanovese di mister Zito e il Bari capolista del tecnico Cornacchini. Dopo diciannove risultati utili consecutivi e una gara mozzafiato, davanti a quasi duemila spettatori, i pugliesi devono cedere il passo alla compagine locale. Un successo straordinario, frutto di lavoro instancabile e di una precisa programmazione, capace di premiare gli sforzi di una società straordinaria, sana e compatta: il patron Francesco D’Agostino, anima e motore del progetto giallorosso, il presidente Girolamo Guerrisi, il vicepresidente Francesco De Matteis. E poi, i dirigenti, gli sponsor partner, i calciatori, staff, collaboratori, tifosi. Cittanovese – Bari 3 a 2. Un risultato entrato di diritto nella storia del calcio calabrese e nazionale. Un sigillo di prestigio per un percorso virtuoso che ha scritto pagine indelebili di sport, trasformandosi in eredità e orgoglio per la Comunità di Cittanova e per l’intero territorio. Il 20 gennaio 2019 Cittanova ha vissuto una straordinaria giornata di festa: paese invaso dai tifosi baresi ed entusiasmo alle stelle. Un momento irripetibile gia’ diventato storia.