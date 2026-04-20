Taurianova, in Piazza Italia c’è un albero pericolante e la situazione è chiaramente visibile anche dalle foto

In Piazza Italia c’è un albero pericolante e la situazione è chiaramente visibile anche dalle foto.

Non si capisce perché l’amministrazione comunale non sia ancora intervenuta: parliamo di uno dei luoghi più importanti della nostra città, punto di ritrovo per tanti giovani e famiglie.

Piazza Italia è il fiore all’occhiello della nostra comunità, ma vederla in queste condizioni fa davvero rabbrividire.

Chiediamo con urgenza al sindaco e al vicesindaco di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza l’area e trovare una soluzione definitiva.