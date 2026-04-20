Rotatoria San Bartolo: pericolo ignorato nonostante le segnalazioni

di Clemente Corvo

È ormai un paradosso: nonostante le ripetute segnalazioni fatte nei giorni scorsi, la rotatoria di San Bartolo continua a essere un pericolo aperto. Al centro della rotatoria, infatti, giace una griglia rotta, e proprio per segnalare questo pericolo, è stato posizionato un triangolo di avviso all’interno della rotatoria stessa. In altre parole, un pericolo nel pericolo, che amplifica la gravità della situazione.

È davvero inaccettabile che, di fronte a un rischio così lampante, gli enti preposti restino inerti. L’assenza totale di interventi è una grave negligenza. Come si può tollerare che una criticità così evidente, segnalata ripetutamente, rimanga irrisolta? I cittadini, esasperati, chiedono un intervento immediato: non si può aspettare che un banale problema si trasformi in un incidente con feriti. Se le autorità locali non agiscono, è doveroso ora rivolgersi a Sua Eccellenza signor Prefetto: non è più accettabile questa indifferenza.