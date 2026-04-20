Taurianova, risolto il problema dell’albero pericolante in Piazza Italia

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al vicesindaco di Taurianova, Nino Caridi, per il tempestivo intervento che ha portato alla messa in sicurezza dell’area interessata, attraverso il taglio dell’albero pericolante situato nel piazzale.

L’intervento, eseguito in tempi particolarmente rapidi, testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale verso la sicurezza e la tutela degli spazi pubblici, in particolare di quelli che rappresentano punti di aggregazione fondamentali per la comunità.

Un ringraziamento va inoltre al sindaco Biasi, all’intera maggioranza e all’ufficio tecnico comunale per l’efficacia e la prontezza dimostrate nella gestione della criticità.

Si rassicurano infine i cittadini che avevano manifestato preoccupazione: la situazione è stata completamente risolta e non sussistono più condizioni di pericolo.