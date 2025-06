“Passi dal gigante”, il nuovo album di Luigi Longo

Passi dal gigante è il mio nuovo album, un viaggio interiore in un mondo che corre troppo in fretta. Ogni brano rappresenta un passo lungo un percorso fatto di radici, memoria, serenità, alienazione e desiderio di evasione.

L’album si apre con due brani strumentali: Radici, che richiama la forza delle origini, e Milano Laghi, che mette in dialogo la frenesia della città con la quiete naturale dei laghi.

Con E se domani affronto la paura del cambiamento e l’instabilità del presente. Un attimo così celebra la bellezza dei momenti semplici e autentici. In L’ospite esploro la sensazione di sentirsi intrappolati in una routine non scelta, mentre Corfù rappresenta il sogno di un altrove, un’isola ideale fuori dal tempo.

Il viaggio si conclude con In coda, brano che chiude l’album e simboleggia un momento di pausa e riflessione. La coda diventa metafora dell’attesa, della sospensione tra ciò che si è vissuto e ciò che ancora deve arrivare. È un invito silenzioso a rallentare, a guardarsi dentro e a prepararsi per ciò che verrà.

L’intero album è stato registrato, arrangiato, mixato e prodotto da me presso il Zaràvia Home Studio di Rho, tra novembre 2024 e maggio 2025. La masterizzazione è avvenuta al Materia Sonora Studio di Mesoraca.

Unica collaborazione: mia moglie Maria Rosa Londino, che ha contribuito con il battito di mani in Corfù.

Musicalmente, Passi dal gigante fonde rock, pop e sperimentazione in una forma emotiva e personale. Le influenze vanno da Lucio Battisti a Manu Chao, passando per Ivan Graziani, CSI, Oasis, Diaframma, Santana, Testament e Red Hot Chili Peppers.

È un album pensato per chi ha bisogno di fermarsi un attimo, ritrovare sé stesso e riprendere il proprio viaggio con occhi nuovi.

L’album è stato distribuito in tutti gli store digitali, su cd e per la prima volta, su vinile in edizione limitata e numerata il 7, giugno 2025.