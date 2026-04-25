Melicuccà, Emanuele Oliveri si candida a sindaco. Ecco la lista

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI
I sottoindicati si candidano per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di MELICUCCA’
che avrà luogo in data 24 e 25 Maggio 2026 con la seguente lista di candidati:
Candidato a Sindaco Sig. OLIVERI EMANUELE ANTONIO nato a Reggio Calabria il 01/06/1966
CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE
N. NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
1 MARIA CRISTINA ARFUSO REGGIO CALABRIA 09/04/1987
2 GRAZIA CATANESI REGGIO CALABRIA 27/06/2000
3 ROCCO DEODATO PALMI 26/07/1980
4 GIUSEPPE EVALTO REGGIO CALABRIA 16/10/2002
5 GIUSEPPE LEUZZI MELICUCCA’ 21/03/1951
6 FRANCESCO
STIVALA MELICUCCA’ 07/03/1942
7 PASQUALE BIAGIO TREFILETTI REGGIO CALABRIA 11/10/1995
8 GIUSEPPE VELTRI REGGIO CALABRIA 26/09/1966
La lista si contraddistingue con « Contrassegno di forma circolare costituito da una corona esterna di
colore marrone/terracotta recante, nella parte superiore, la dicitura in caratteri maiuscoli di colore
bianco “EMANUELE OLIVERI – SINDACO” e, nella parte inferiore, la dicitura in caratteri maiuscoli
di colore bianco “RADICI E ORIZZONTI”. All’interno, su fondo illustrato, è raffigurato un albero
stilizzato con tronco e radici in evidenza e chioma verde; sullo sfondo paesaggio collinare con campi
coltivati, un borgo con edifici e torre e un sole all’orizzonte. Colori prevalenti: verde, azzurro, giallo e
marrone»
Delegano il Sig. Oliveri Giuseppe domiciliato in Melicuccà via Bagnara 26
ed il Sig. Oliveri Giovanni Paolo domiciliato in Melicuccà via Bagnara 26
i quali hanno la facoltà di assistere alle operazioni di sorteggio per l’assegnazione dell’ordine numerico e di
designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio.
Allegano alla presente i seguenti documenti:
a) la dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, firmata ed autenticata contenente anche la
dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10
e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
b) numero 8 dichiarazioni di accettazione di candidatura al Consiglio comunale, firmate ed autenticate (4)
contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di
ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
c) numero 9 certificati attestanti che i candidati sono elettori in un Comune qualsiasi della Repubblica;
d) il modello, in triplice esemplare, del contrassegno di lista;
e) copia del programma amministrativo da inserire nell’albo pretorio online.
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono
domicilio presso il Sig. Oliveri Emanuele Antonio dimorante in Melicuccà. Via Bagnara 26 telefono