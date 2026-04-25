Melicuccà, Emanuele Oliveri si candida a sindaco. Ecco la lista

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO

E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

I sottoindicati si candidano per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di MELICUCCA’

che avrà luogo in data 24 e 25 Maggio 2026 con la seguente lista di candidati:

Candidato a Sindaco Sig. OLIVERI EMANUELE ANTONIO nato a Reggio Calabria il 01/06/1966

CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

N. NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

1 MARIA CRISTINA ARFUSO REGGIO CALABRIA 09/04/1987

2 GRAZIA CATANESI REGGIO CALABRIA 27/06/2000

3 ROCCO DEODATO PALMI 26/07/1980

4 GIUSEPPE EVALTO REGGIO CALABRIA 16/10/2002

5 GIUSEPPE LEUZZI MELICUCCA’ 21/03/1951

6 FRANCESCO

STIVALA MELICUCCA’ 07/03/1942

7 PASQUALE BIAGIO TREFILETTI REGGIO CALABRIA 11/10/1995

8 GIUSEPPE VELTRI REGGIO CALABRIA 26/09/1966

La lista si contraddistingue con « Contrassegno di forma circolare costituito da una corona esterna di

colore marrone/terracotta recante, nella parte superiore, la dicitura in caratteri maiuscoli di colore

bianco “EMANUELE OLIVERI – SINDACO” e, nella parte inferiore, la dicitura in caratteri maiuscoli

di colore bianco “RADICI E ORIZZONTI”. All’interno, su fondo illustrato, è raffigurato un albero

stilizzato con tronco e radici in evidenza e chioma verde; sullo sfondo paesaggio collinare con campi

coltivati, un borgo con edifici e torre e un sole all’orizzonte. Colori prevalenti: verde, azzurro, giallo e

marrone»

Delegano il Sig. Oliveri Giuseppe domiciliato in Melicuccà via Bagnara 26

ed il Sig. Oliveri Giovanni Paolo domiciliato in Melicuccà via Bagnara 26

i quali hanno la facoltà di assistere alle operazioni di sorteggio per l’assegnazione dell’ordine numerico e di

designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

Allegano alla presente i seguenti documenti:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, firmata ed autenticata contenente anche la

dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10

e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

b) numero 8 dichiarazioni di accettazione di candidatura al Consiglio comunale, firmate ed autenticate (4)

contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di

ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero 9 certificati attestanti che i candidati sono elettori in un Comune qualsiasi della Repubblica;

d) il modello, in triplice esemplare, del contrassegno di lista;

e) copia del programma amministrativo da inserire nell’albo pretorio online.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono

domicilio presso il Sig. Oliveri Emanuele Antonio dimorante in Melicuccà. Via Bagnara 26 telefono