Oppido Mamertina, la Junior Band apre la nona edizione del Festival “Note sull’Aspromonte”

La Junior Band apre la nona edizione del Festival “Note sull’Aspromonte” con il Primo Concerto di Primavera con i giovani musicisti a sostegno del Cinema Teatro comunale

OPPIDO MAMERTINA – Si è concluso tra applausi e partecipazione attenta, il Concerto di Primavera della Junior Band Orchestra Giuseppe Rechichi, andato in scena venerdì 24 aprile al Cinema Teatro Comunale di Oppido Mamertina.

L’appuntamento ha segnato l’apertura della nona edizione del Festival “Note sull’Aspromonte” e rappresenta la prima edizione del concerto dedicato ai giovani musicisti.

Sul palco, i ragazzi dell’Orchestra “Giuseppe Rechichi” hanno portato un repertorio fresco e dinamico, mostrando il lavoro svolto durante le prove e una crescita evidente. Oltre alla tecnica, spazio all’emozione: quella dei giovani esecutori e quella, altrettanto evidente, del M• Stefano Calderone, che ha guidato l’ensemble con coinvolgimento e orgoglio.

Il pubblico è stato contenuto ma partecipe, con spettatori che hanno seguito il concerto con interesse, accompagnando le esecuzioni con applausi sinceri.

Soddisfatto anche il sindaco Giuseppe Morizzi, che ha espresso entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando il valore educativo e culturale del progetto e l’importanza di investire sui giovani e sugli spazi della comunità.

Oltre all’aspetto artistico, l’evento ha avuto una finalità concreta: sostenere il progetto A.I.D.A. per ridare al Cinema Teatro Comunale la luce che merita.

Grazie alla formula dell’ingresso a contributo libero, sono stati infatti raccolti fondi destinati appunto al recupero di un luogo simbolo, che si punta a restituire pienamente alla vita culturale cittadina.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione tra Comune, associazioni locali e realtà musicali del territorio, conferma il Festival “Note sull’Aspromonte” come un contenitore culturale capace di unire formazione, partecipazione e valorizzazione delle nuove generazioni.