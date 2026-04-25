Approdo Calabria

Elezioni Comunali a Palmi, la sfida è tra Francesco Cardone e Giovanni Calabria. LISTE e NOMI

Apr 25, 2026 - redazione

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Palmi è tra i comuni del Reggino con oltre 17 mila abitanti e la sfida per la poltrona di sindaco è tra l’avvocato Francesco Cardone e Giovanni Calabria.

Le liste a sostegno di Francesco Cardone

Cardone Sindaco

  • Francesco Carmelo Cardone
  • Antonino Commisso
  • Desideria Filippone
  • Antonio Fonti
  • Denise Iacovo
  • Angela Maria Chiara Lo Frano
  • Giuseppe Magazzù
  • Elisa Messina
  • Rocco Misale
  • Riccardo Perna
  • Concetta Saffioti
  • Solidea Schipilliti
  • Gianluca Spampinato
  • Francescantonio Tedesco
  • Diego Teofani
  • Vincenza Zappone

Palmi 365

  • Maria Bonelli
  • Patrizia Bruno
  • Giuseppina Dattilo
  • Annalisa Gallucci
  • Giuliana Fagà
  • Massimiliano Isola
  • Salvatore Maceri
  • Simona Mette
  • Adriana Nedelcu
  • Arianna Nicole Nita
  • Natalia Saffioti
  • Flavia Simone
  • Gabriele Zerbonia
  • Vincenzo Cambrea
  • Giuseppe Caratozzolo

Indietro non si torna

  • Maria Cristina Amato
  • Pasquale Aquino
  • Laura Bonasera
  • Eliana Ciappina
  • Letteria Condello
  • Roberto Filippone
  • William Giuseppe Vincenzo Gioffrè
  • Valentina Lacapria
  • Davide Vinceslav Lauro
  • Carmelo Managò
  • Lorena Papalia
  • Tiziana Randazzo
  • Francesco Saffioti
  • Antonio Virgillito
  • Maria Chiara Zampogna
  • Vincenzo Galletta

Le liste a sostegno di Giovanni Calabria

Lista Giovanni Calabria

  • Silvia Calogero
  • Rocco Caratozzolo
  • Antonio Carrozza
  • Teresa Costa
  • Umberto Donato
  • Vincenzo Fameli
  • Valentina Ferraro detta Vale
  • Alessandro Fioramonte
  • Francesco Fraccalvieri detto Ciccio
  • Sharon Gagliostro
  • Cosimo Magliano
  • Valentina Marafioti
  • Michele Mileto
  • Romina Elizabeth Rojas
  • Aldo Trimboli

Insieme per Palmi

  • Pasquale Antonino Bagalà
  • Alessandro Boccardo
  • Marina Conversa
  • Chiara Cosentino
  • Roberto Crocitta
  • Maria Luisa De Stefano
  • Francesco Donato
  • Rocco Ferraro
  • Antonietta Gagliostro
  • Antonino Pio Gioffrè
  • Martina Ioculano
  • Carmelo Melara
  • Silvana Donatella Misale
  • Carmela Parisi
  • Luigi Scarfone detto Gino
  • Antonio Schippilliti detto Claudio

Palmi Migliore

  • Valentina Canino
  • Giuseppe Forleo
  • Giuseppe Germanò
  • Angel Diletta Gioffrè
  • Domenico La Capria detto Mimmo
  • Maria Luisa Lovecchio
  • Francesco Managò
  • Ilenia Misale detta Ile
  • Francesca Morabito
  • Denise Pia Pastore
  • Giuseppe Pipino
  • Maria Pompilio detta Cristina
  • Rocco Posterino
  • Antonino Surace detto Sartana

Movimento Faro

  • Pasquale Aquino
  • Ercole Batà
  • Maria Brando
  • Sina Bruno
  • Giuseppe Cosentino
  • Luigi Calogero
  • Anna De Maio
  • Antonio Famà
  • Vincenzo Gullo
  • Antonio Iannelli
  • Domenica Mariano
  • Concettina Marturano
  • Antonio Oliverio detto Tonino
  • Miriam Pirrottina
  • Pasquale Saffioti
  • Tatiana Tulisi

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