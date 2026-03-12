L’artista di Laureana Barbara Pisano fa riflettere sull’ interiorità della Donna 

Si è svolta a Messina presso il prestigioso Palazzo dei Leoni l’ evento ” Donna in tutte le sue sfaccettature ” organizzato da Viva Voce e Charm of Art. Una mostra collettiva di cui hanno fatto parte oltre 20 artisti di diverse Regioni, che hanno rappresentato la figura della Donna, in tutte le sue sfaccettature. Di rilievo, la presenza dell’ artista Laureanese, Barbara Pisano, con il suo dittico dal titolo ” Le ferite emotive e le maschere quotidiane ” un acrilico su tela che ha ottenuto grande interesse e suscitato forti emozioni. L’ artista nel presentare la sua opera afferma: le ferite emotive a volte sono fatte di parole che sminuiscono, di silenzi che feriscono e di paure che isolano, ed è proprio in quel momento che s’ indossa la maschera della felicità, non per proteggere se stessi, ma per preservare la serenità di chi si ha accanto. Un ‘opera originale dal grande impatto emotivo, che è riuscita a toccare, le corde profonde dell’ animo umano, evocando emozioni e permettendo all’ artista di esprimere su tela l’ interiorità d’ innumerevoli donne vittime nella società di oggi. Una delle caratteristiche principali che contraddistingue le ultime produzioni artistiche della Pisano, è quella di fornire gli strumenti, per vedere la complessità dei nostri tempi, cambiando la ” nostra ” visione sul mondo che ci circonda, contribuendo così a non soffermarci all’ apparenza, ma provando a spingerci fino la profondità dell’animo, dando vita ad una connessione sociale, tra esseri umani. Segno distintivo presente anche nella sua ultima opera ” Frammenti d’ identità ” dove ha rappresentato il tema del bullismo e cyberbullismo, esponendola in diversi istituti scolastici, con dibattiti e confronti con il mondo studentesco, dando vita così ad una forma di dialogo collettivo, sottoponendo interrogativi sulla società e su questioni etiche e morali, arrivando alla conclusione positiva, che grazie alla vera essenza dell’ arte, il cambiamento umano è possibile.