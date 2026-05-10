“La Calabria Faro del Mediterraneo”: il Console Naccari rilancia il ruolo strategico di Gioia Tauro e il dialogo con il Marocco

In occasione della sesta Assemblea di Formazione Distrettuale del Rotary, dal titolo “La Calabria Faro del Mediterraneo”, il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Avv. Domenico Naccari, è intervenuto da remoto su invito del Governatore eletto del Distretto Rotary, Avv. Giacomo Francesco Saccomanno.

Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista Luigi Longo, il Console Naccari ha affrontato il tema delle straordinarie potenzialità del porto di Gioia Tauro nel quadro delle nuove dinamiche mediterranee, richiamando l’esperienza di Tanger Med, oggi uno dei principali hub logistici del Mediterraneo e dell’Africa.

Rispondendo ad una domanda del giornalista Longo, Naccari ha evidenziato come il modello Tanger Med rappresenti un esempio concreto di sviluppo integrato, ricordando che il retroporto marocchino ha generato circa 70.000 posti di lavoro grazie anche alla creazione di un’area franca e ad una visione strategica di lungo periodo.

“Lo stesso percorso – ha sottolineato – potrebbe essere realizzato anche a Gioia Tauro, che possiede tutte le caratteristiche per diventare non soltanto un grande porto di transhipment, ma una vera piattaforma economica e produttiva del Mediterraneo”.

Nel suo intervento il Console ha inoltre ricordato come il Regno del Marocco abbia considerato Gioia Tauro una realtà strategica, al punto da sceglierla quale sede del Consolato Onorario per la Calabria.

Naccari ha quindi richiamato gli incontri avuti dapprima con l’Ammiraglio Andrea Agostinelli, già Autorità Portuale, e successivamente con l’Avv. Paolo Piacenza, ribadendo la necessità di costruire collegamenti diretti tra Gioia Tauro e Tangeri, capaci di rafforzare relazioni commerciali, logistiche e culturali tra le due sponde del Mediterraneo.

Nel corso dell’intervento è stato inoltre ricordato il gemellaggio tra Dakhla e Vibo Valentia, promosso grazie all’impegno dell’allora Sindaca Maria Limardo e del Commendatore Nicolino La Gamba, definito dal Console “un esempio concreto di diplomazia territoriale e cooperazione mediterranea”.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della macroregione mediterranea e della diplomazia decentrata, considerata da Naccari uno strumento fondamentale per favorire dialogo, sviluppo e relazioni tra territori in un momento storico caratterizzato da profonde tensioni internazionali.

Il Console ha infine sottolineato il valore del Rotary quale luogo privilegiato di confronto tra professionalità, istituzioni e società civile, capace di promuovere una cultura della cooperazione e della costruzione di ponti tra popoli e comunità.