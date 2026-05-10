Ospedale Polistena, tra luci ed ombre, parla il dott. Francesco Nasso. VIDEOINTERVISTA

POLISTENA (RC) – Un presidio fondamentale per la Piana di Gioia Tauro che oscilla tra traguardi raggiunti e criticità ancora da superare. Siamo stati all’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena per fare il punto della situazione con il Direttore Sanitario, il Dott. Francesco Nasso.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio, il Direttore ha tracciato un bilancio lucido degli ultimi anni: se da una parte l’ospedale ha registrato successi significativi in termini di prestazioni e gestione, dall’altra la strada verso l’eccellenza è ancora in salita.