Lo Scoglio, cuore della fede: l’11 maggio attese migliaia di pellegrini

Solenni celebrazioni presiedute dal vescovo monsignor Francesco Oliva accompagneranno, l’11 maggio, la comunità dei fedeli al santuario diocesano della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, a Santa Domenica di Placanica. Si tratta della ricorrenza più significativa dell’anno, che segna il 58° anniversario della prima apparizione mariana del 1968, oggi riconosciuta ufficialmente dopo il nulla osta del Dicastero per la Dottrina della Fede. Un appuntamento che, anno dopo anno, richiama una partecipazione crescente, trasformando questo luogo in un crocevia di spiritualità e devozione.

Il programma si aprirà il 10 maggio con la vigilia di preghiera e la suggestiva fiaccolata serale, momento particolarmente sentito dai fedeli. L’11 maggio sarà invece scandito, fin dalle prime ore del mattino, da una fitta sequenza di momenti liturgici e di raccoglimento, con ampio spazio dedicato anche al sacramento della riconciliazione grazie alla presenza di numerosi sacerdoti. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15, l’evangelizzazione di Fratel Cosimo rappresenterà il cuore della giornata, seguita dalla processione della statua di Nostra Signora dello Scoglio e dalla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Oliva, con la partecipazione di altri presuli e sacerdoti. A concludere, la processione con il Santissimo Sacramento e la preghiera di intercessione per i malati e i sofferenti, uno dei momenti più intensi e partecipati, prima della benedizione eucaristica finale.

Attese oltre trentamila presenze, con pellegrini provenienti da tutta Italia e dall’estero, a conferma di un luogo divenuto negli anni punto di riferimento spirituale. Qui ebbe origine, l’11 maggio del 1968, l’esperienza mistica di Fratel Cosimo Fragomeni, quando – come da lui stesso raccontato – una luce improvvisa e la visione della Vergine segnarono l’inizio di un cammino destinato a lasciare un segno profondo. Le parole attribuite alla Madonna, «qui desidero un grande centro di spiritualità, dove le anime troveranno pace e ristoro», continuano a rappresentare ancora oggi il fondamento di questo luogo.

La figura di Fratel Cosimo resta centrale nella vita dello Scoglio. Dal 1968 a oggi, il suo ministero di ascolto ha coinvolto milioni di persone, tra colloqui privati e momenti pubblici di preghiera, offrendo conforto e orientamento spirituale a chi attraversa momenti di difficoltà. Un percorso umano e religioso che, come ha evidenziato il vescovo Oliva, invita a riscoprire la fede in un tempo segnato da incertezze, indicando nella speranza e nella carità cristiana una via concreta per affrontare le sfide del presente.

Nel frattempo, cresce anche l’attesa per il futuro sviluppo del santuario, con il progetto del nuovo complesso religioso destinato a sorgere nell’area dello Scoglio, a testimonianza di una realtà in continua espansione. Un luogo che si propone sempre più come “faro di luce” e centro di irradiazione spirituale, capace di accogliere fedeli e pellegrini in cerca di raccoglimento e pace.

Per favorire la partecipazione, sono state predisposte corse dedicate delle Autolinee Federico. Partenza da Locri, Piazza dei Martiri, alle ore 08:00, con fermate a Siderno (Piazza Porto Salvo alle 08:05 e Corso Vittorio Emanuele alle 08:10), Marina di Gioiosa (stazione FS alle 08:15), Roccella (stazione FS alle 08:25) e Caulonia (stazione FS alle 08:30), arrivo al Santuario previsto per le ore 09:00. Il rientro avverrà al termine delle celebrazioni, seguendo il percorso inverso, così da garantire ai fedeli una partecipazione agevole e organizzata.