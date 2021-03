Vaccini, Giorgetti nomina Tria consulente economico

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato un decreto che nomina, senza oneri per lo Stato, Giovanni Tria, già ministro dell’Economia e delle finanze, consulente economico sul dossier vaccini per la parte che riguarda la produzione industriale nazionale e i rapporti con l’Ue. Il ministro ha anche firmato un decreto ministeriale per liberare immediatamente 200 milioni per interventi di ricerca e riconversione industriale per la produzione dei vaccini. Fondi che si affiancano alle ulteriori risorse previste nel decreto sostegni per la creazione del “Polo per la vaccinologia e farmaci biologici”.

(ITALPRESS).