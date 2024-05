Il Tribunale di Palmi assolve tutti gli imputati dal reato di bancarotta per il fallimento della società Uliveto Principessa.

Dopo un lungo iter giudiziario, il Tribunale di Palmi in composizione collegiale (Presidente D.ssa Natale), in esito ad una corposa istruttoria, ha pronunciato sentenza di assoluzione piena nei confronti di tutti gli imputati – Abramo Antonio, Curinga Caterina, Curinga Fortunato, Giovinazzo Antonio, Giovinazzo Francesco c. 66, Giovinazzo Francesco cl. 75, Giovinazzo Girolamo (Gimmy) e Giovinazzo Marco -, difesi dagli Avv.ti Giuseppe Milicia, Roberto Ripepi e Guido Contestabile.

Nel mese di febbraio 2015 il Tribunale di Palmi dichiarava il Fallimento della società Uliveto Principessa Srl, sottoposta a sequestro penale dal 15/06/2011.

In esito, nonostante la pronuncia del fallimento fosse intervenuta dopo anni di gestione degli amministratori giudiziari, la Procura della Repubblica di Palmi contestava solamente agli amministratori ed ai soci della società Oliveto Principessa Srl (e della SOCIM Srl, società affittuaria della struttura) il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione oltre alla bancarotta documentale.

Nel corso del procedimento, le difese, a seguito di una significativa attività istruttoria, hanno offerto una analitica e circostanziata ricostruzione degli eventi susseguiti nel corso degli anni, dimostrando così la assoluta assenza di responsabilità in capo agli imputati e la infondatezza delle ipotesi accusatorie formulate.

I difensori degli imputati (Avv. Ripepi, Avv. Milicia ed Avv. Contestabile) hanno espresso la loro soddisfazione per la pronuncia del Tribunale di Palmi che ha definitivamente chiuso la annosa vicenda, facendo giustizia e restituendo la dignità agli imputati dopo anni di sofferenze giudiziarie.