Dopo le riunioni in prefettura per trovare una soluzione ai 63 lavoratori portuali della port agency cala il silenzio tombale. L’articolo 17, per i terminalisti, si può fare, a condizioni che le perdite di tale azienda sono a carico dello Stato. L’alternativa poteva essere una nuova società con l’articolo 16 con a carico utili e perdite. Ci auguriamo che il presidente Agostinelli e il sindaco di Gioia Tauro possono trovare una soluzione condivisa nell’interesse dei 63 lavoratori. Intanto, si apprende,

che ieri in parlamento c’è un emendamento per garantire la port agency fino al 31 dicembre 2024.

VIDEOMESSAGGIO DEL DIRETTORE DI APPRODO SULLA PORT AGENCY