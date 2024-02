I servizi socio-sanitari che dovrebbero essere EROGATI dall’Ambito Territoriale di Locri ,inerenti il programma HCP 2022 da circa un anno non VENGONO EROGATI!

Bisogna tenere presente che l’Ambito stesso è CONVENZIONATO con l’INPS per le prestazioni integrative e cio’ non consente di USUFRUIRE della maggiorazione del 15% sulle prestazioni prevalenti cosi’ come stabilito dall’art 12 comma 15 del Bando.

Bando che ,ricordiamo a chi non e’ a conoscenza, e’ un programma dell’INPS riservato a dipendenti o pensionati non AUTOSUFFICIENTI familiari e parenti beneficiari iscritti alla GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI alimentato con i contributi degli aderenti!

Quindi non e’ un SUSSIDIO ma sfortunatamente un DIRITTO spettante!

Non conosciamo le cause del disservizio e tantomeno ci interessano ma come ASSOCIAZIONE CHIEDIAMO che si ponga fine ad un danno che viene PERPETRATO ai danni delle fasce deboli e non AUTOSUFFICIENTI!

Abbiamo già provveduto a SEGNALARE agli organi competenti la situazione, e non DEMORDEREMO e ARRETREREMO di un millimetro per tutelare chi non ha voce!

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!