Porto Gioia Tauro, cala il silenzio sulla normativa ETS. Tutto rimandato a dopo il voto europeo? VIDEOEDITORIALE Occhiuto annuncia ad un convegno dell'ex consigliere regionale Orlandino Greco, l'ipotesi di incassare oltre 3 miliardi di euro nel far pagare dazio e iva al porto di Gioia Tauro. Perchè, non si vota tale legge in consiglio regionale?