Peppe Panetta eletto segretario provinciale della Federazione metropolitana del Pd di Reggio

“L’alta partecipazione al voto e il nuovo entusiasmo che hanno animato i nostri circoli in questi giorni sono un segnale di grande maturità e di straordinaria vitalità della nostra Comunità democratica. È motivo di orgoglio e di grande responsabilità per me essere stato eletto segretario provinciale del Pd della Federazione metropolitana di Reggio Calabria. Voglio innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento a tutte le elettrici e gli elettori, alle iscritte e agli iscritti che hanno voluto esprimere la loro fiducia, partecipando con passione e impegno nonostante i tempi ristretti”.

“Un ringraziamento speciale va alle militanti e ai militanti che hanno lavorato con dedizione nei seggi, garantendo il corretto svolgimento delle operazioni e consentendo di vivere un momento di democrazia reale e condivisa. Desidero, inoltre, ringraziare il segretario regionale Nicola Irto per il sostegno e la vicinanza costante, il sindaco Giuseppe Falcomatà per il contributo politico e istituzionale, il segretario provinciale uscente Antonio Morabito per il lavoro svolto in questi anni e tutti i dirigenti del partito che hanno reso possibile questo percorso unitario”.

“Il risultato di oggi è un punto di partenza, non di arrivo. Da subito ci impegneremo per rafforzare la nostra presenza sui territori, rilanciare i circoli, coinvolgere nuove energie e dare risposte concrete ai bisogni reali delle Comunità”.

Nei prossimi giorni convocheremo l’Assemblea provinciale per avviare ufficialmente il nuovo corso, definire insieme le priorità e costruire una proposta politica all’altezza delle sfide che ci attendono”.

Peppe Panetta

Segretario provinciale Pd

Federazione metropolitana

Reggio Calabria