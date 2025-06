“Castore: un esempio di crescita territoriale attraverso il dialogo e la contrattazione”

Il 16 giugno scorso, presso la sede di Castore, si è svolto un importante incontro tra le Organizzazioni Sindacali e il Consiglio di Amministrazione della società, segnando un passo concreto verso la crescita e lo sviluppo del territorio. Questo momento di confronto, nato dall’applicazione del recente contratto integrativo aziendale, ha visto le parti impegnate ad armonizzare le situazioni lavorative presenti in azienda, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra impresa e comunità locale.

Durante l’incontro, le parti hanno discusso e concordato di sistemare i livelli contrattuali dei lavoratori, molti dei quali, nel tempo, hanno svolto mansioni diverse rispetto all’inquadramento originario, soprattutto grazie al passaggio dal primo al secondo livello. Questa iniziativa testimonia l’impegno di Castore nel valorizzare le competenze dei propri dipendenti e nel creare un ambiente di lavoro più equo e motivante.

Ma l’impegno non si ferma qui: le parti hanno già programmato ulteriori incontri nei prossimi mesi, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise che migliorino l’armonizzazione delle attività e rafforzino il ruolo dell’azienda come motore di sviluppo locale. Castore si propone così come un esempio di come il dialogo tra impresa e sindacati possa contribuire a costruire un territorio più forte, capace di offrire servizi di qualità ai cittadini e di creare nuove opportunità di lavoro.

Il percorso intrapreso dimostra che, attraverso il confronto e la collaborazione, è possibile promuovere una crescita sostenibile e condivisa, in grado di portare benefici sia alle aziende che alle comunità che le ospitano. Castore si conferma così come un modello di impresa che guarda al futuro, investendo nel capitale umano e nel benessere del territorio.

Reggio Calabria, 30/06/2025

Valerio Romano Annarosa Marrapodi Giuseppe Condello

Filcams Cgil Fisascat Cisl Uiltrasporti