Maxi sequestro di cocaina, Schifani “Le istituzioni lavorino sulla prevenzione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Voglio esprimere la mia gratitudine ai finanzieri del Comando provinciale e alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo per l’eccezionale sequestro di oltre 5,3 tonnellate di droga, avvenuto ieri nei pressi delle coste agrigentine. Si tratta di uno tra i più ingenti sequestri di cocaina mai eseguiti in Italia che, se fosse arrivata nelle piazze dello spaccio, avrebbe fruttato circa 850 milioni di euro”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che aggiunge: “La droga è una piaga della nostra società alimentata da uomini senza scrupoli, che seminano morte stroncando speranze e distruggendo tante famiglie e va condannata e affrontata senza distinzioni o compromessi. In una società contraddistinta sempre più dal capitalismo di consumo, dalla perdita dei valori, dal vuoto esistenziale, dalla precarietà dei legami e delle relazioni, è dovere e compito delle istituzioni e dei loro rappresentanti affrontare senza ambiguità la lotta contro i trafficanti di morte, anche con l’inasprimento delle norme per contrastare il narcotraffico. Al contempo occorre incoraggiare la prevenzione, il recupero e la diffusione della cultura della legalità, partendo dal dialogo con i giovani delle scuole, per creare una sempre maggiore consapevolezza condivisa”.

foto ufficio stampa Regione siciliana

