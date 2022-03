Di Angela Strano

Importante iniziativa quella promossa lo scorso 23 marzo, presso la sala ricevimenti “La Pergamena”, da “Olivolio”, l’organizzazione di produttori presieduta da Francesco Macrì, che annovera diversi imprenditori olivicoli che operano nel territorio calabrese. L’evento si è aperto con il saluto del presidente di Olivolio Francesco Macrì il quale ha sottolineato l’importanza del settore agricolo e della produzione olivicola nel nostro territorio e ha voluto ringraziare per la presenza e per la sensibilità mostrata verso queste tematiche, l’assessore alle politiche agricole della Regione Calabria Gianluca Gallo e il dirigente generale del dipartimento agricoltura Giacomo Giovinazzo. E’ intervenuto quindi Gennaro Siculo presidente “Italia Olivicola” che ha ribadito quanto sia necessario lavorare “come produttori italiani alla sfida di riuscire a fornire qualità per essere competitivi”. Giovinazzo ha fatto sapere che “si è riusciti a ottenere dal ministero, dal 2026, un eco schema sulle colture permanenti rafforzato da un ulteriore eco schema sull’oliveto, si apre uno scenario che deve puntare sulla biodiversità, sulla meccanizzazione, sulla varietà italiana, dando servizi agli agricoltori e risponedendo alle nuove sfide facendo una organizzazione seria del sistema”. L’assessore Gallo ha sottolineato il valore straordinario della olivicultura “ un settore che ha garantito la crescita di questa Regione, elemento principale della nostra economia agricola, bisogna puntare però – ha sostenuto – ad un’agricoltura che sia competitiva che guardi alla sicurezza alimentare, all’innovazione che significa meccanizzazione ma anche approccio scientifico della ricerca”. Alla manifestazione, oltre agli altri produttori agricoli del consorzio, erano presenti i sindaci di Scido Giuseppe Zampogna e di Cosoleto Antonino Gioffrè.