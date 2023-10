La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Demetrio Gabriele Ielo, Emmanuele Garofalo, Matteo Andreano, Paolo Maressa.

Dopo un periodo di prova sono stati contrattualizzati, poiché hanno convinto gli addetti ai lavori.

Demetrio Gabriele Ielo, classe 2000, è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro. Nella passata stagione in Serie D nel Santa Maria Cilento, dove ha totalizzato 27 presenze e 3 gol. In passato, sempre in quarta serie, ha indossato le casacche di Recanatese, Casarano, Cittanovese e Castrovillari.

Matteo Andreano, centrocampista classe 2003,

Emmanuele Garofalo, centrocampista classe 2004, e Paolo Maressa, terzino classe 2005, rappresentano Under fondamentali per la categoria,

sono talentuosi ottimi prospetti cresciuti calcisticamente in settori giovanili importanti come, in ordine, Juventus, Palermo e Reggina.

A Gabriele, Matteo, Emmanuele, Paolo, la Società porge il benvenuto nella famiglia Gioiese,

augurandogli le migliori fortune