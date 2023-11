DI CLEMENTE CORVO

Questa settimana illustriamo gli aspetti storici dell’ Associazione sportiva “ Scuola Calcio C S P R 94 “, grazie alla collaborazione Dell ufficio stampa della stessa associazione.

La stessa è una libera associazione di persone e di enti, costituita al fine di promuovere la pratica e la diffusione dello sport ed in particolare del calcio giovanile. Essa nasce nel lontano 1970 per le iniziative di Tonino Squillace ,allora Presidente e tutt’ora Presidente Onorario della scuola calcio che a distanza di quasi un ventennio, ha voluto riprendere e rifondare nel 1994 questa associazione sportiva. La sede iniziale della societa’,sia sociale che sportiva e’ Stignano;in seguito all’alluvione del 2000,il campo sportivo di Stignano si e’ reso impraticabile e la Scuola Calcio si trasferisce nella struttura di Caulonia M.na.Il significato di “CSPR” sta nelle iniziali dei paesi facente parte del comprensorio: Caulonia – Stignano – Placanica – Riace. La Scuola Calcio si propone di promuovere non solo la crescita tecnica dei suoi associati ma si propone di concorrere alla crescita culturale,sociale e sportiva creando le migliori condizioni di aggregazione e di ricreazione dei ragazzi provenienti da tutto il comprensorio. A collaborare con Squillace nel 1994, sono i tecnici Lombardo e Iervasi, mentre nell’anno successivo si unisce il Prof. Pietro Pucci che subito svolge il ruolo di Direttore Generale, pianificando insieme al Presidente Squillace tutto il lavoro della scuola calcio. Negli anni seguenti, l’attività della Scuola cresce sempre di più grazie anche alla collaborazione tecnica di Mister Giulio Trezzi, già allenatore nel settore giovanile del Milan che porta all’interno dell’associazione l’esperienza e la organizzazione di una società professionistica. La Scuola Calcio partecipa a tutti i campionati regionali indetti dalla FIGC.A partire dal 1998 i primi ragazzi vengono piazzati a societa’professionistiche fra questi ricordiamo Aurea ceduto alla Reggiana, Lombardo e Tirotta al Genoa, Ciccio Cosenza, Rullo e Khoris alla Reggina, Vitetta alla Sampdoria, Nucera al Verona, Spanò al Crotone, Patrizio alla V. Lamezia , Romeo,Roccisano,Loccisano e Develli alla Vibonese,Audino,Scagliano,Cavallaro D.,Saraco,Trichillo e Bevilacqua al Catanzaro,Raschella’ al Giulianova,Scarfo’ al Rimini e Zannino, Catalano e Luca Belcastro alla Juventus. Tutto ciò senza considerare un enorme numero di ragazzi che militano attualmente nelle formazioni dilettantistiche del comprensorio. Consuetudine della societa’ e’ quella di partecipare annualmente a dei tornei internazionali, nei quali molto spesso i nostri giovani competono con squadre professionistiche vedi il torneo di Mondovi’(CN) nel quale la Scuola Calcio ha avuto modo di incontrare squadre come: Inter – Juventus-Torino-Genoa-Sampodoria-Cagliari-Borussia ed altre squadre di diversa nazionalita’.

Nell’anno 2023 Scuola Calcio CSPR94 si iscrive al campionato di 2^ Categoria, utilizzando ragazzi quasi tutti provenienti dalla stessa scuola.



____________________________________________________________________________________________

Attualmente l’organico di Scuola Calcio CSPR94 è così composto:

Pietro Pucci, presidente

Antonio Squillace, presidente onorario

Antonio Leuzzi, vice presidente

Paolo Leuzzi, segretario

Domenico Clemente (Medico Sportivo)

Francesco Surace, dirigente

Giuseppe Simone, dirigente

Stefano Amato, collaboratore della prima squadra

Ernesto Franco allenatore juniores

Giuseppe Bavaro allenatore dei portieri

Giovambattista Romeo, allenatore allievi

Vincenzo Audino allenatore giovanissimi e pulcini

Matteo Minnella, allenatore primi calci

Claudio Carnà, allenatore piccoli amici

Francesco Giorgi, supervisore tecnico di tutte le squadre

Ernesto Franco, allenatore prima squadra

Bruno Clemeno e Leonardo Varacalli, responsabili della prima squadra

Mimmo Gallo e Sergio Coniglio, collaboratori prima squadra.

Mimmo Grollino, addetto stampa.