Eppur si muove a Taurianova, la vaccinazione antinfluenzale!

Abbiamo appreso che il 31 ottobre c’è la così denominata “Campagna vaccinale antinfluenzale 2020/2021”, comunicata dal sindaco di Taurianova Roy Biasi. E con molto stupore oseremo dire. Lo stupore è di gioia positiva con sguardo ilare e frizzante di ammaliante espressione.

Eppure, esattamente quattro giorni fa, precisamente il 23 ottobre scorso (cliccare sul link per leggero), avevamo lanciato l’allarme facendoci portavoce di alcuni medici di base, preoccupati del fatto che a Taurianova non arrivavano i vaccini antinfluenzali per il 2020/2021, ovviamente perché i loro assistiti li richiedevano, ma mentre in altri paesi della Piana ne erano forniti, ma Taurianova invece no. Anzi, loro stessi, in virtù della preoccupazione avevano molte volte sollecitato l’Azienda Sanitaria reggina per avere ragguagli in merito e, la risposta “dopo il 3 novembre” (sic!). Oggi apprendiamo dalla pagina del sindaco di Taurianova che il 31 ottobre si procederà alla vaccinazione presso il “centro agroalimentare” previa prenotazione dalle ore 9 alle 13.

Certo, consci che la preoccupazione dei medici di base è servita a qualcosa specie nel rivolgersi alla stampa per manifestare la loro preoccupazione, ci chiediamo, ma com’è stato possibile tutto ciò? Quale lampada di Aladino è stata utilizzata per esprimere tale desiderio di efficienza, visto che il termine era, forse, dopo il 3 novembre? Dobbiamo dire che siamo contenti, veramente contenti anzi, di più…

(GiLar)