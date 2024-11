Questo componimento sviluppato in onore della festività dei defunti, calza col famoso motto oraziano Ut pictura poesis: la poesia è come un quadro, compendiato nell’“Ars poetica”, indica come tra le poesie, come tra le opere pittoriche, alcune s’intuiscono subito, altre necessitano di essere osservate con acume critico, altre osservate da vicino, altre di essere rimirate, altre ancora necessitano della penombra dei ricordi.

Queste sono le direttrici fondamentali attraverso le quali si snoda questo componimento in versi, alimentato da una velata tristezza lambita da un imperante oblio e sostenuto da un linguaggio piano ma denso di valenze simboliche e fortemente pittorico.

Chi ama scrivere, ma soprattutto un poeta che veicola emozioni, è cosciente di quanto preziose e rare siano le parole, espressione dei più autentici ricordi e di intime emozioni che formano da specchio agli altrui sentimenti i quali possono offrire una chiave di lettura di antichi e mai spenti dolori.

Visita al cimitero

Tutto è predeterminato dal vento

da un vento sottile, leggero, vacuo

subdolo, evanescente, impalpabile

rapido sui selciati lastricati

fermo sui marmi assolati

delle nostre memorie dimenticate.

Tutto è definito dal vento

da un vento incisore, cesellatore, intarsiatore

incastonatore di unici momenti

irripetibili ed eterni.

Tutto è cancellato dal vento

da un vento impietoso, gelido, tetro

bruciante visi scarni

di anime perse su lapidi

scalfite da antichi dolori.