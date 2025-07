Carcere: Nessuno tocchi Caino intensifica visite in carcere mentre Bernardini prosegue sciopero fame su obiettivo liberazione anticipata speciale

È iniziata l’estate, periodo in cui le condizioni di vita e di lavoro nelle carceri peggiorano, non solo per i detenuti, ma anche per i “detenenti”. Per questo Nessuno tocchi Caino intensifica le visite nelle carceri a partire dalla prossima settimana nella campagna intitolata “La fine della pena”.

Cresce infatti il tasso di sovraffollamento giunto al 134,29% con 62.722 detenuti su una capacità effettiva di 46.706 posti (al 30 maggio 2025) e una carenza di almeno 6.000 agenti penitenziari rispetto alla pianta organica prevista. Il numero dei suicidi, già 34 tra i detenuti e 2 tra gli agenti penitenziari, è la cifra della insostenibilità delle condizioni detentive.

Rita Bernardini, la Presidente di Nessuno tocchi Caino, prosegue nello sciopero della fame a sostegno della proposta di legge di Nessuno tocchi Caino sulla Liberazione anticipata speciale, presentata alla Camera da Roberto Giachetti e recentemente ripresa e rilanciata dal Presidente del Senato Ignazio La Russa e dal Vice Presidente del CSM Fabio Pinelli.

Con il Segretario Sergio D’Elia e in collaborazione con le Camere penali, Nessuno tocchi Caino è impegnata in una serie di visite alle carceri e conferenze che si terranno nei prossimi giorni in nord Italia.

• Lunedi, 30 giugno, ore 10 visita al Carcere di Busto Arsizio e Conferenza Stampa alle 14:30 presso la sede della Camera Penale nel Tribunale di Busto Arsizio;

• Martedì 1° luglio, ore 10 -13, Laboratorio Spes contra spem nel carcere di Opera a Milano;

• Mercoledì, 2 luglio, ore 10:30: visita al carcere di Genova-Pontedecimo;

• Giovedì 3 luglio, ore 10, visita al carcere di San Remo e Conferenza all’uscita del carcere;

• Venerdì 4 luglio, ore 10 visita al carcere di Marassi e Conferenza alle 16.30 a Palazzo Tursi;

• Sabato 5 luglio, ore 10 -13 Laboratorio Seps contra spem nel carcere di Parma;

• Lunedì 7 luglio, ore 10 visita al carcere di Treviso e alle ore 15 Conferenza a Palazzo Rinaldi (Sala verde “Guadagnin”);

• Martedì 8 luglio, ore 10, visita all’istituto minorile IPM di Bologna e Conferenza a seguire.