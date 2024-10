A San Giorgio Morgeto, un vero e proprio bagno di folla per l’ex primario della cardiologia di Polistena, Enzo Amodeo, il medico dei miracoli. La cardiologia di Polistena, sotto la sua guida, al primo posto nella cardiostimolazione in Calabria. Il dott. Amodeo era stato invitato dalle associazioni locali per un brindisi in un noto ristorante locale. Ad aspettare il primario Amodeo tantissima gente per un saluto ed un ringraziamento per quello che ha fatto a Polistena. Adesso il direttore Lucia Di Furia e il commissario Occhiuto, per rasserenare il clima e venire incontro al popolo, dovrebbero fare la cosa più sensata, nominare consulente della cardiologia il dott. Amodeo, d’altronde come hanno già fatto per l’ex primario dell’otorino con la nomina a consulente di quel reparto. Un messaggio di pacificazione, dimostrare ai cittadini della piana di Gioia Tauro, che non c’è nessun atto di punizione verso l’ospedale di Polistena. Amodeo a Polistena è considerato nell’opinione pubblica il cardiologo che ha rilanciato l’immagine dell’ospedale a livello nazionale. A sostegno del primario Amodeo tutta la stampa locale, nazionale e i mass-media nazionali. D’altronde in due anni il reparto di cardiologia ha raggiunto numeri da capogiro nel settore della cardiostimolazione. Dopo lo scandalo della dott.essa Anna Maria Renda, evitare un’altro caso scottante. Il dott. Rao, nuovo primario della cardiologia di Polistena non ha i titoli per potersi insediare a Polistena. Nel concorso del 2020, destinato da bando ai cardiostimolatori oltre alla specifica di insegnare ai giovani medici di installare, pacemeker e defribillatori. Il dott. Rao, non poteva essere dichiarato idoneo al concorso. Mai fatto il primo o secondo operatore nella cardiostimolazione. Perché la commissione e il direttore dell’Asp non hanno vigilato? Tutta la documentazione, compresa quella Careggi di Firenze era chiarissima!