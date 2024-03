A Palmi l’ufficio postale lumaca che fa indispettire i clienti

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



Pochi i dipendenti e quelli che ci sono impegnati alle pratiche interne lasciando le persone per ore in attesa

È successo a noi, ci siamo recati presso la posta nelle vicinanze del tribunale per pagare un bollettino delle agenzie delle entrate. Per la verità siamo rimasti sorpresi della pochissima gente in attesa, ma c’era il trucco, oltre 2 ore di attesa in quanto una delle tre dipendenti era impegnata a lavori interni, lasciando il tabellone luminoso fermo al N.43. Il malumore tra i presenti cresceva minuto per minuto, alcuni clienti che ci hanno riconosciuto per la nostra attività giornalistica, ci hanno informato sui i metodi lumaca una prassi adottata ogni giorno, con i clienti impotenti. Abbiamo chiesto a più riprese il motivo del rallentamento delle operazioni di pagamento ma la risposta sempre la stessa…il silenzio! Ci chiediamo per quanto tempo i cittadini devono subire? La direzione calabrese delle poste italiane devono trovare una soluzione rafforzando con nuovo personale oppure rimettere allo sportello i tanti dipendenti dislocati nei vari uffici interni…insomma un minimo di rispetto!