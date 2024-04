A CORIGLIANO-ROSSANO IL PIÙ GRANDE CENTRO COMMERCIALE DIFFUSO ED ALL’APERTO DELLA CALABRIA.

Noi crediamo che una grande e complessa Città policentrica come Corigliano-Rossano diventerà forte e competitiva per attrazione di attenzioni e presenze per motivazioni diverse in tutti i mesi dell’anno soltanto se tutte le sue differenti aree e vocazioni naturali verranno valorizzate e promosse nel quadro dello sviluppo omogeneo della Città.

Ecco perché, insieme ai tre centri storici che rivoluzioneremo in termini di riqualificazione, rivitalizzazione ed albergo diffuso e che faremo diventare il vero valore aggiunto turistico di Corigliano-Rossano Città d’Arte; insieme al progetto straordinario e concreto del Lungomare più lungo del mondo che unificherà definitivamente le due grandi aree costiere ed urbane e rilancerà Schiavonea e Torre S.Angelo; insieme alla Cittadella dei Servizi che realizzeremo a Contarda Insiti al centro delle due grandi arre urbane e che finalmente renderà la macchina comunale più efficiente, innovativa e vicina ai cittadini, la Terza Città della Calabria promuoverà con una consapevolezza nuova e mai registrata ad oggi anche la straordinaria vocazione e proposta commerciale di Corigliano e di Rossano Scalo.

Tutti gli interventi che metteremo in campo in termini di riordino della viabilità, delle soste, delle maggiori e più sicure aree pedonali e delle grandi aree attrezzate per giovani, famiglie e bambini, sarà finalizzata a valorizzare Corigliano Scalo insieme a Rossano Scalo come uno dei polmoni più importanti del territorio, della provincia e della regione per gli acquisti e insieme per il relax e divertimento delle famiglie.

E lo faremo, come per tutta la nostra visione ed azione di governo, ascoltando e confrontandoci con tutta la grande rete commerciale e produttiva che oggi anima tutte le diverse aree della Città e che deve essere messa al centro di ogni pianificazione e programmazione, per costruire insieme nuove ed ulteriori occasioni di impresa, lavoro e crescita per tutti.