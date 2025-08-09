Elezioni regionali in Calabria. Tempi stretti nel centrosinistra, ritorna in pole Pasquale Tridico

Non c’è più tempo per il centrosinistra di trovare un candidato alla presidenza della Regione Calabria dopo le anticipate e le improvvise dimissioni di Roberto Occhiuto che ha colto tutti di sorpresa, ma soprattutto la brevità che ne è seguita in cui già è stata scelta la data delle elezioni il 5 e 6 ottobre, e quindi il tempo sta per scadere ed è necessaria una imponente accelerazione da parte del fronte di centrosinistra, raccogliere i pezzi (?), cosa ardua e difficile e iniziare la partita, seppur con difficoltà enormi di vittoria, vista la repentina azione del centrodestra, ma soprattutto del governatore uscente che tra le altre cose, sta pensando anche di dimettersi da Commissario della sanità, dovute a rischi di ineleggibilità qualora dovesse essere confermato Governatore della Calabria.

Dalle ultime indiscrezioni sembra che nel campo del centrosinistra si veda qualche spiraglio di luce in fondo al tunnel e la Calabria, almeno da fonti nazionali, dovrebbe toccare al al Movimento 5 Stelle, almeno come prima scelta e il candidato, dopo le sue ultime uscite di non voler tradire gli elettori che l’hanno portato al Parlamento Europeo, dovrebbe essere l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico.

Anche se ci sarebbero altre opzioni che riguarderebbero il Partito Democratico, ma ad oggi sembrano improbabili, come il segretario regionale calabrese Nicola Irto e in ultima analisi l’attuale Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà. Ma, quello che ci si chiede e che in molti ci si chiedono, nel centrosinistra il candidato in Calabria sarà calato dall’alto? E se sì, se devono sceglierlo nelle riunioni romane che senso ha o avrebbe? Ma soprattutto tra questa trafila simil-burocratica, non resta altro che come già alcuni “termometri” politici ci dicono, che Roberto Occhiuto sarà confermato a man bassa senza se e senza ma… e con questo centrosinistra deciso (?) e d’accordo su tutto (?) poi…