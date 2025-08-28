Chiese profanate con ostie rubate, rifiuti abbandonati e giostrine per bambini danneggiate: Taurianova sotto scacco di questi “banditi sociali”?

La situazione sociale è insostenibile. Proprio ieri abbiamo scritto di una grave profanazione della Chiesa “SS Apostoli Pietro e Paolo” con addirittura il furto di pissidi con all’interno ostie consacrate. Una grave violazione che mai si era verificata a Taurianova. Scriviamo da anni sulla piaga sociale dei cosiddetti “Lordazzi”, di porci (parlando con rispetto per i maiali, animali ben più nobili di questa gentaglia), che abbandonano indiscriminatamente rifiuti per le strade, a volte lanciandoli dal finestrino dell’auto o magari depositandoli in zone urbane molto trafficate. Ed ogni qualvolta che gli operai prima dell’Avr e adesso della Muraca, puliscono, come per definizione si torna a punto e daccapo. Ad oggi non ci risulta nessuna sanzione né punizione per questi “banditi sociali” ed è anch’essa condizione grave ed esecrabile.

Abbiamo denunciato, e non una volta sola, nel corso di questi anni diversi episodi di vandalismo, dove criminali (minorenni supponiamo, ma a questo punto non ne siamo molto sicuri), con azioni selvagge e criminali distruggono ogni cosa, da panchine a luci dei lampioni, lasciando razzie ovunque passano finanche è accaduto che si è arrivati a svuotare per strada i bidoni dei rifiuti dei locali pubblici del centro cittadino di Taurianova. Oltre a quel vile gesto del lancio di pietre contro i mezzi del 118 nella nuova sede a Largo Bizzurro.

Ci chiediamo, tutto questo sembra normale? E ci ri-chiediamo, possibile che nessuno debba pagare per questi danni sociali alla città?

In queste ore abbiamo ricevuto segnalazioni sul danneggiamento delle giostrine ubicate alla Villa Comunale, dove vandalismo e distruzione lasciano segni indelebili che una comunità come quella di Taurianova non merita. Già alla fine dello scorso luglio il sindaco Roy Biasi aveva postato un video sulla sua pagina social evidenziando dei “bambinoni”, ovvero “cretini metropolitani” che utilizzavano le nuove giostre per i bambini, sottolineiamo, Bambini! Video poi rimosso e subito dopo sostituito con un altro post in cui il sindaco aveva “ricevuto le scuse dei sei ragazzi”, ma il problema resta ed è assolutamente insostenibilmente grave.

Si registrano continuamente danneggiamenti e poi riparazioni che si potrebbero fare a meno come quelli che riguardano un altro luogo dove sono ubicate delle giostrine per bambini, Piazza Aldo Moro, dove ci risulta che diverse volte si è dovuto ricorrere a delle riparazioni per atto di vandalismo.

Così come al centro e così come anche nelle frazioni, dove ad Amato e precisamente a Piazza Gagliardi, riparate più volte e che addirittura si sono portate via anche pezzi della pavimentazione in pietra.

Adesso sarebbe facile per noi dare la colpa ai genitori ed alla loro non proprio brillante educazione impartita ai figli, ma non basta (sic!). A questo punto crediamo necessaria un’azione estrema che dovrebbe coinvolgere tutti gli attori, sindaco, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e cittadini attuando come “extrema ratio” la cosiddetta “tolleranza zero”. Non c’è più tempo da perdere perché a nostro avviso di tempo se n’è perso già abbastanza, così come il numero di danni registrati perché perpetrati da questi “banditi sociali”, detrattori e nemici della città!