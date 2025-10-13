Violento scontro a Palmi sulla Statale 18. Due sorelle di 14 e 15 anni sono rimaste gravemente ferite a Palmi dopo un incidente con la minicar

Un brutto incidente si è verificato ieri sera intorno alle 22 a Palmi presso la SS 18, dove due sorelle, rispettivamente di 14 e 15 anni sono rimaste gravemente ferite dopo un incidente mentre si trovavano a bordo di una minicar. Per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate con un’altra auto.

L’intervento sul luogo dell’incidente è stato tempestivo e massiccio. Sono arrivate immediatamente due ambulanze del 118, squadre dei Vigili del Fuoco di Palmi, essenziali per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, e gli agenti della Polizia Locale. Le giovani sono state trasportate all’ospedale di Reggio Calabria a causa delle ferite riportate nello scontro.

La comunità di di Palmi segue con viva apprensione gli sviluppi clinici delle due ragazze, per le quali non sono ancora state diffuse informazioni aggiornate sulle condizioni di salute.