Rosarno, approvato lo schema di convenzione per il Museo e Parco Archeologico dell’antica Medma: passo decisivo per la gestione unitaria e la valorizzazione

Rosarno compie un passo concreto e atteso da anni verso la piena valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale. È stato infatti approvato lo schema di convenzione per il Museo e Parco Archeologico dell’antica Medma, frutto della collaborazione istituzionale tra la Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Rosarno.

Lo schema ha già ottenuto il via libera da parte della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, è stato approvato dal Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla Giunta Comunale di Rosarno. L’ultimo passaggio previsto è la ratifica in Consiglio Comunale, che completerà definitivamente l’iter amministrativo.

«In qualità di Assessore al Museo e Parco Archeologico dell’antica Medma — dichiara l’Assessore competente — sin dall’affidamento della delega ho lavorato intensamente, in stretta sinergia con gli enti coinvolti, per superare criticità storiche legate alla gestione e alla frammentazione proprietaria dell’area».

Il sito archeologico, infatti, insiste su aree appartenenti in parte alla Direzione Regionale Musei Nazionali e in parte alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Proprio per superare tale frammentazione, la Città Metropolitana ha previsto la concessione alla Direzione Regionale Musei Nazionali della porzione di propria competenza, consentendo così una gestione coordinata e integrata dell’intero compendio.

«Si tratta di un risultato storico — prosegue l’Assessore — perché ci consente finalmente di operare all’interno di un quadro giuridico chiaro e condiviso, indispensabile per programmare interventi concreti di gestione, tutela, promozione e valorizzazione del sito».

Il Museo e Parco Archeologico dell’antica Medma rappresenta non solo un luogo di straordinaria rilevanza storica e identitaria, ma anche una leva strategica per lo sviluppo del territorio. La sua valorizzazione potrà infatti contribuire a rafforzare l’offerta culturale e turistica, generando nuove opportunità economiche e occupazionali.

«Non parliamo soltanto delle nostre radici — conclude l’Assessore — ma di una reale occasione di rilancio per Rosarno. Continueremo a lavorare con determinazione affinché questo patrimonio venga pienamente restituito alla comunità e diventi un motore di crescita culturale ed economica».

Con l’imminente ratifica in Consiglio Comunale, si aprirà una nuova fase operativa per il Museo e Parco Archeologico dell’antica Medma, fondata su una governance condivisa e su una visione di sviluppo sostenibile e duratura.