La città di Polistena si è fermata ai funerali della piccola Chiara Mammola, scomparsa tragicamente a soli 5 anni. Grande commozione e lacrime. VIDEO
Apr 17, 2026 - redazione
Ciao piccola Chiara, rimarrai per sempre nei nostri cuori.
Migliaia di persone hanno partecipato al funerale di Chiara Mammola, una bambina di 5 anni, morta in un tragico incidente a bordo del trattore del papà. Una famiglia distrutta: dal papà Vincenzo alla mamma, fino ai nonni.
Oggi tutta la città si è fermata, colpita da questo immenso dolore. La risposta della comunità è stata straordinaria: un silenzio carico di emozione, lacrime e tantissimi palloncini bianchi per ricordare una vita spezzata troppo presto.
Una morte così tragica ci obbliga a riflettere sul valore della vita e sul senso di appartenenza che ci lega gli uni agli altri.