In occasione del prestigioso palcoscenico di Vinitaly, il Gruppo Caffo si appresta a celebrare un traguardo storico: centodieci anni di passione, distillati e imprenditoria d’eccellenza. Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 15.00 presso la Sala Bellini del Centro Congressi Arena, si terrà la presentazione ufficiale del volume “Semper ad Maiora – Viaggio tra storie autentiche nello spirito del Gruppo Caffo”.

Il libro non è solo una cronistoria aziendale, ma un vero e proprio racconto corale che attraversa oltre un secolo di storia italiana, dal 1915 a oggi. Attraverso le sue pagine, l’opera ripercorre i valori, le sfide e le intuizioni che hanno trasformato una piccola distilleria familiare in un gruppo leader a livello internazionale, custode di marchi iconici della tradizione liquoristica.

All’incontro prenderanno parte i vertici dell’azienda, Nuccio e Pippo Caffo, che condivideranno la loro visione strategica e il legame indissolubile con il territorio. Ad arricchire il dibattito interverranno l’editore Florindo Rubbettino e l’autore del volume Valerio Bigano, i quali illustreranno il processo creativo e di ricerca documentale necessario per dare voce a questo “viaggio tra storie autentiche”.

L’evento sarà moderato dal giornalista Gioacchino Bonsignore, volto noto della critica enogastronomica, che guiderà il pubblico alla scoperta dello “spirito” Caffo: una miscela perfetta di innovazione costante e rispetto per l’eredità artigianale.

Con lo slogan Semper ad Maiora – inciso nel DNA del Gruppo – Caffo riafferma la propria volontà di guardare al futuro senza dimenticare le radici, celebrando un anniversario (1915-2025) che segna l’inizio di un nuovo capitolo di crescita e successi globali.