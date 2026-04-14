Furto in un bar del centro a Cosenza, ignoti forzano l’ingresso e scappano col bottino

Paura in centro città a Cosenza. Ignoti, nel cuore della notte, si sono introdotti in un bar che si trova su Corso Mazzini nel centro della città e hanno forzato l’ingresso. I ladri hanno portato via un bottino ancora non quantificato e hanno danneggiato la struttura. Avviate le indagini della Polizia. Paura e preoccupazione per i residenti e i commercianti della zona dal momento che si tratta di uno dei luoghi più centrali della città. (Agi)