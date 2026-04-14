Il Sabotaggio ovattato. Quando il Silenzio Diventa Complice

La notizia non è stata gridata dalle piazze: è stata sussurrata oltre confine, dalle pagine tedesche che han squarciato il velo. In patria, le paroline ufficiali hanno cercato di imbiancare la ferita: “normale disservizio tecnico”, ha detto chi custodisce i canali, parole come incantesimi che servono a calmare. Ma l’incanto non tiene quando l’ordito è stato trafitto. La magistratura ha aperto fascicoli, il ROS a passi felpati ha varcato i corridoi dell’ombra, come se la legge cercasse di inseguire un presagio.

Chi ha tessuto questo rito? Non v’è grido di rivendicazione, nessun emblema lasciato in scena. Il metodo, però, porta la firma del sapiente: tagliare i piedi per provocare il lento degradare è gesto di chi conosce la fisica del panico e l’anatomia della rete. Non la mano di un vandalo, ma di un esecutore che sa misurare la paura per dosarne gli effetti. Potrebbe essere l’opera di correnti estremiste, o il test silente di una potenza che scruta la tenuta dell’alleanza; ma potrebbe anche essere un’ombra senza volto che prova il mondo come uno scultore che scheggia la materia per studiare la resa.

E il silenzio che ne è seguito è un rito opposto: la rimozione. Non rivelare è una pratica che ha il sapore dell’antico tabù, nascondere la ferita per non turbare i dormienti. Ma il segreto che non è coltivato diventa veleno: la non-notizia cresce, incita, e prepara il terreno alla prossima offerta. La storia insegna: la Transalpina fu già bersaglio negli anni Settanta; allora l’attacco aveva un nome e un volto. Oggi il volto è un riflesso frastagliato, la minaccia è fatta di tessere sovrapposte guerra ibrida, sabotaggio studiato, geopolitica che si esercita nel buio dei meccanismi.

Parlare è spezzare l’incantesimo. La verità, detta, è un lume che dissolve il fumo dell’omertà. Se chi tace crede di proteggere con il silenzio, alimenta invece la possibilità di nuovi rituali distruttivi: acquedotti, centrali, condutture — tutto può diventare altare di uno sperimentare crudele. La rete che ci sostiene è un organismo di fragili sinapsi; conoscerne i punti deboli è il primo passo per guarirlo.

Resta, dunque, la domanda che grava come pietra sulla carta: vogliamo continuare a lasciare che il mistero decida al posto nostro, o pretendere la Luce sulle ferite? Chiedere conto non è superstizione: è antidoto. Perché nell’oscurità chi muove i fili diventa padrone della narrativa. E quando essa è controllata, anche la paura assume un volto che non è più il nostro.

Maurizio Compagnone

Analista Geopolitico