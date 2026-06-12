Tropea, arrestato un 31enne dalla Polizia Locale per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Serata movimentata ieri a Tropea intorno alle ore 20,30 nella centralissima piazza Vittorio Veneto dove un cittadino residente nella perla del tirreno R.O. di 31 anni è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia Locale per essere incorso nel reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha prima seminato il panico all’interno di un importante esercizio pubblico situato nella predetta piazza, scagliandosi contro un addetto alla somministrazione , per poi andare in escandescenza al di fuori dello stesso dall’esercizio stesso con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica . Gli agenti della polizia locale intervenuti prontamente a seguito di segnalazione pervenuta da alcuni cittadini, ha prima tentava di condurre alla calma il responsabile di tale condotta senza tuttavia riuscirci e con la conseguenza che lo stesso si scagliava contro gli stessi agenti tentando di colpirli, al contempo proferendo nel frasi ingiuriose ed offensive . L’uomo veniva prontamente ammenettato dagli uomini della polizia locale e tratto in arresto; , su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo stesso veniva ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione nel comune di Tropea . In data odierna R.O. su disposizione della Procura della Repubblica è stato condotto dagli uomini della Polizia Locale presso il Tribunale di Vibo Valentia, al fine della convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo . All’esito dell’ udienza il Giudice , in composizione monocratica, disponeva l’immediata scarcerazione, sostituendo agli arresti domiciliari a misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza