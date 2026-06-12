Reggio Calabria, quando la politica perde il controllo. Arrestato Maurizio Chiarolla uomo di fiducia di Falcomatà

C’è un punto oltre il quale le cronache giudiziarie smettono di essere semplici notizie e diventano un problema politico. L’arresto di Maurizio Chiarolla, figura nota del sindacalismo reggino e candidato del centrosinistra alla circoscrizione di Gebbione, appartiene a questa categoria di eventi. Non soltanto per la gravità delle accuse contestate dagli inquirenti, che dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario, ma perché la vicenda riporta al centro una questione che da troppo tempo accompagna la vita pubblica della città: il rapporto tra consenso, potere e gestione delle opportunità di lavoro.

Quando un’inchiesta ipotizza l’esistenza di pressioni, intimidazioni e condizionamenti legati al controllo delle assunzioni, non è in gioco soltanto il destino di chi è coinvolto. A essere colpita è la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, nei partiti e nelle organizzazioni che dovrebbero rappresentare gli interessi collettivi. Ogni posto di lavoro trasformato in strumento di influenza politica o sindacale diventa una ferita inferta alla dignità di chi cerca occupazione attraverso il merito e la trasparenza.

La magistratura farà il suo corso e sarà chiamata ad accertare responsabilità e fatti. Ma la politica non può limitarsi ad attendere le sentenze. Ha il dovere di interrogarsi su come sia stato possibile che determinate dinamiche abbiano trovato spazio all’interno di contesti che avrebbero dovuto essere presidio di legalità e partecipazione democratica.

Per il Partito Democratico reggino si apre inevitabilmente una fase delicata. Non perché le responsabilità penali possano essere estese a un’intera comunità politica, ma perché ogni forza di governo è chiamata a rispondere della qualità della propria classe dirigente e dei sistemi di relazione che si consolidano nel tempo attorno ai centri decisionali.

Reggio Calabria ha già pagato un prezzo altissimo alle commistioni tra politica, interessi particolari e criminalità organizzata. Per questo ogni nuova inchiesta produce un danno che va oltre le aule di giustizia: alimenta sfiducia, allontana i cittadini dalla partecipazione e rafforza l’idea che il potere continui a essere terreno di privilegi anziché di servizio pubblico.

La sfida, oggi, non riguarda soltanto l’accertamento della verità processuale. Riguarda la capacità delle istituzioni di dimostrare che nessuno è indispensabile, che nessuna appartenenza politica può trasformarsi in scudo e che il diritto al lavoro non può essere subordinato a logiche di appartenenza o di potere.

È da qui che passa la credibilità della politica. Ed è da qui che Reggio Calabria deve ripartire, ancora una volta, per difendere la propria dignità e il proprio futuro.

