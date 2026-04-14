Reggio Calabria, mostra dedicata a Paolo Rossi, dal titolo “Un ragazzo d’oro”
Apr 14, 2026 - redazione
Si terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 11.00, presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della mostra dedicata a Paolo Rossi, dal titolo “Un ragazzo d’oro”.
All’incontro prenderanno parte il sindaco f.f. della Città Metropolitana, Carmelo Versace, il sindaco f.f. di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e presidente della Lega Serie A femminile, il direttore della mostra Marco Schembri, il giornalista Maurizio Insarda’, il Ceo di OSC Saverio Ceravolo, il presidente della FIGC Calabria Saverio Mirarchi e il presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti.
L’evento rappresenta un momento significativo per celebrare la figura e l’eredità sportiva di Paolo Rossi, indimenticato protagonista del calcio mondiale.