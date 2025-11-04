“Vigliacco”. Parte la campagna contro l’odio online e le offese gratuite sui social. Pronto un Disegno di legge bipartisan?

È ufficialmente partita la nuova iniziativa civica contro l’odio online e le offese gratuite sui social, promossa dai quotidiani digitali Inquieto Notizie e Approdo Calabria, con il sostegno istituzionale di numerosi Comuni della Piana di Gioia Tauro.

Il messaggio è forte e diretto: “Vigliacco è chi trascende ad atti disonesti e ingiuriosi, mosso da una meschinità non riprovevole della malvagità e dalla sicurezza di farla franca”. Un’affermazione che condanna con fermezza il comportamento di chi, nascosto dietro uno schermo, agisce con violenza verbale, diffamazione e aggressività, spesso ai danni dei più vulnerabili.

Il manifesto, richiama il tema della fragilità e dell’infanzia, con l’immagine sfocata di un’altalena sullo sfondo, mentre in primo piano campeggia la parola “VIGLIACCO” in caratteri rossi, a sottolineare la gravità morale di certi comportamenti.

L’iniziativa è sostenuta da una rete di amministrazioni comunali che hanno scelto di aderire al progetto, riconoscendone il valore educativo e sociale. Tra i Comuni coinvolti figurano: Palmi, Gioia Tauro, Taurianova, Cittanova, Polistena, Cinquefrondi, Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Seminara, Melicuccà e l’Associazione Città degli Ulivi.

Con questa campagna, Inquieto Notizie e Approdo Calabria intendono promuovere una riflessione pubblica sul linguaggio digitale, sull’etica della comunicazione e sulla necessità di costruire comunità online più rispettose e consapevoli. L’invito è rivolto a tutti: cittadini, giovani, educatori, istituzioni e media.

Oltre alla sensibilizzazione, il progetto mira a stimolare un percorso legislativo che possa tradursi in una proposta di legge nazionale contro l’odio digitale e le offese gratuite sui social, affinché il rispetto diventi un principio tutelato anche nel mondo virtuale.