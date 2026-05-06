Veicolo sospetto porta una mini serra domestica, denunciato un uomo nel Catanzarese con in possesso 70 gr di marijuana

Nel primo pomeriggio di domenica 19 aprile 2026, a Squillace (CZ), i militari della locale Stazione hanno deferito un uomo del posto in stato di libertà per detenzione a fini di vendita di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, i militati, impegnati in un ordinario servizio perlustrativo hanno notato un veicolo, con due uomini a bordo, procedere con andatura sospetta e hanno deciso di fermarlo per effettuare una perquisizione.

Durante la perquisizione veniva trovato un contenitore metallico contenente marijuana, abilmente nascosto nel vano portaoggetti sopra l’aletta parasole del veicolo. Visto l’esito e le circostanze, pochi minuti dopo, la perquisizione è stata estesa all’abitazione del conducente. Qui sono stati rinvenuti e sequestrati anche tre barattoli in vetro contenenti circa 70 grammi di marijuana e ulteriore materiale riconducibile alla coltivazione e al confezionamento della sostanza stupefacente, ovvero semi di marijuana, fertilizzanti, bustine in cellophane di varie misure e una bilancia da cucina con tracce di sostanza.