Fratoianni a Reggio, Battaglia: “Da qui può partire la riscossa del centrosinistra per il Paese”

Piazza Camagna ha accolto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni, intervenuto a Reggio Calabria insieme a Demetrio Delfino e ai candidati della lista Avs, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia.

Nel suo intervento, preliminarmente, Battaglia ha ringraziato Demetrio Delfino per il lavoro svolto nella costruzione della proposta politica in città e ha sottolineato: «Le elezioni del 24 e 25 maggio non saranno importanti soltanto per la storia della città perché da Reggio Calabria può partire la riscossa del centrosinistra per il governo del Paese e noi speriamo di poter dare il nostro contributo. Purtroppo – ha aggiunto – apprendiamo che nella legge di bilancio in Consiglio non sono stati trasferiti i 700 mila euro destinati ai municipi. Dal canto nostro continueremo con la politica di chi vuole bene a Reggio. Una città che si candida a essere inclusiva e una città della pace. Saranno i reggini a scegliere. Mancano venti giorni per lasciare Reggio a una guida sicura».

Fratoianni ha evidenziato: «La sfida con Avs l’abbiamo già vinta: siamo presenti in questa campagna elettorale con il nostro simbolo, la nostra lista e la nostra proposta politica. Avs non era presente in Consiglio comunale e oggi ha l’ambizione di tornarci con forza. Siamo una proposta politica in grande crescita nel Paese – ha proseguito – e lo dicono non soltanto i sondaggi, ma anche il radicamento e il consenso che continuiamo a costruire. Far crescere Avs significa far crescere il campo progressista e dare forza a un’alternativa di cui il Paese ha bisogno. La proposta per Reggio Calabria deve essere un pezzo della proposta per il Paese».